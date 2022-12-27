Biden New York'taki ölü sayısını açıkladı

27 Aralık 2022 Salı, 10:38

ABD Başkanı Biden, en az 27 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın etkisi altında kalan New York eyaletine federal destek için dün onay verdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada New York'un Buffalo kentinde görülen fırtına nedeniyle binlerce kişinin de elektriksiz kaldığı ifade edildi.

New York'un en büyük ikinci kenti olan Buffalo'da Cuma günü başlayan ve haftasonu boyunca devam eden fırtınada kar seviyesinin 1.2 metreye ulaşmasının ardından yağış devam ederken, ekipler karları temizlemeye çalışıyor.

Kent valisi fırtınayı "hayatta bir kez görülebilecek" bir hava felaketi olarak niteledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Buffalo ve Erie County bölgesinin geri kalanında ölü sayısı 27'ye yükseldi.