Biden'a memleketinde şok: Soykırımla suçladılar!

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle doğduğu yer olan Pensilvanya'nın Scranton kentinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edildi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:53
Biden'a memleketinde şok: Soykırımla suçladılar!
Abone Ol google-news

Biden, ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında bulunduğu Scranton Kültür Merkezi'nden ayrılırken Filistin destekçisi bir grupla karşılaştı.

Göstericiler, "Biden, Biden saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve Biden'ı İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto eden göstericiler, "Özgür, özgür, özgür Filistin" diye seslendi.

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton'da dünyaya geldi.

GAZZE SAVAŞI'NDA ACI BİLANÇO

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.


Joe Biden haberleri Soykırım haberleri

İlgili Haberler

Biden ailesi 2023'te kaç bin dolar kazandı?

Biden ailesi 2023'te kaç bin dolar kazandı?
İran neyi başardı? Dünyayı korkutan saldırının ayrıntıları…

İran neyi başardı? Dünyayı korkutan saldırının ayrıntıları…
Pakistan'dan İran'a destek: Misilleme hakkı var

Pakistan'dan İran'a destek: Misilleme hakkı var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'

Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet: 'Geldikleri anda oturur konuşuruz'
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!

Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…

Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…
Lokantalara ve kafelere KDV zammı karmaşası

Lokantalara ve kafelere KDV zammı karmaşası
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'

Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti