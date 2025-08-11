Bild: Ukraynalı çocuklar ‘ürün’ gibi satılıyor

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Rusya’da faaliyet gösteren bir internet sitesinde Ukraynalı çocuklar, tıpkı bir alışveriş platformundaki ürünler gibi sergileniyor.

Çocukların fotoğraflarının yanında isim, yaş, saç ve göz rengi gibi bilgiler yer alırken, her biri için kısa kişilik tanımları da bulunuyor.

Bir erkek çocuk “uysal, sosyal, çalışkan” olarak tanımlanırken, bir kız çocuğu “kültürel açılardan sorumluluk sahibi, oyunculuk yeteneğine sahip” ifadeleriyle tanıtıldı.

“Save Ukraine” Başkanı Mykola Kuleba, sosyal medyadaki açıklamasında bu yöntemin “ancak çocuk ticareti” olarak tanımlanabileceğini vurguladı.

Kuleba, listelenen çocukların çoğunun Herson, Mariupol ve Luhansk gibi işgal altındaki bölgelerden kaçırıldığını, bazılarının anne ve babasının öldürüldüğünü, kimilerinin ise Rus belgeleriyle kimliklerinin değiştirildiğini aktardı.

Ukrayna hükümetine göre, savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin çocuk Rusya’ya götürüldü. Bu çocuklardan 400’den azı geri dönebildi.

Bild’in aktardığına göre, daha önce de benzer şekilde Ukraynalı çocuklar Rusya’nın resmi evlat edinme sitelerinde kimlikleri gizlenmiş şekilde yer almıştı.