Bilim insanlarından Moderna uyarısı: Kriterleri karşılamıyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) bilim insanları, Moderna’nın takviye dozunun kullanıma sokulmasında gereken tüm kriterlerin karşılamadığını söyledi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA) görev yapan bilim insanları, Moderna’nın, geliştirdiği Covid-19 aşısının takviye dozlarını kullanıma sokmaya destek alabilmek için gereken tüm kriterleri karşılamadığını söyledi.
FDA ekibinin yayınladığı belgelerde, Moderna’nın aşısıyla ilgili verilerin, takviye dozun koruyucu antikorları arttırdığını gösterdiği ancak dozdan önceki ve sonraki antikor seviyeleri arasındaki farkın yeteri kadar geniş aralıkta olmadığı belirtildi.
4 HAFTA ARAYLA
Moderna, 50 mikrogram takviye dozuna onay için ABD’deki denetleyici kurumlara başvuruda bulundu. Bu miktar, 4 hafta arayla iki doz şeklinde uygulanan ilk aşının gücünün yarısını oluşturuyor.
Moderna’nın yanısıra Johnson & Johnson (J&J) ilaç firması da bugün yayınladığı belgelerde, Covid-19 aşısının takviye dozlarının Amerikalı yetkililer tarafından onaylanması gerektiğini belirtmişti. İki şirket de aşı dozlarının zaman içerisinde etkinliğini yitirmeye başladığını gösteren verilere işaret etti.
Moderna, belgelerde takviye dozun kamu sağlığına yararını destekleyen verileri örnek gösterdi ve 65 yaş üzeri kişilerle yüksek risk grubuna dahil olanlar için takviye dozlara izin verilmesi gerektiğini savundu.
-Amerika’nın Sesi
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