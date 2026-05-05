BioNTech fabrikalarını kapatıyor: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Pandemi döneminde büyük gelir elde eden BioNTech, Covid-19 sonrası dönemde ciddi bir daralma yaşıyor.

Şirketin 2025’in ilk çeyreğinde 415,8 milyon avro olan net zararı, bu yılın aynı döneminde 531,9 milyon avroya yükseldi. Gelirler ise yüzde 35 düşerek 118,1 milyon avroya geriledi.

FABRİKALAR KAPANIYOR

Şirket, maliyetleri düşürmek için Almanya’daki Marburg, Tübingen ve Idar-Oberstein kentlerindeki üretim tesislerini 2027 sonuna kadar kapatma kararı aldı.

Ayrıca Singapur’daki tesisin de 2026’nın ilk çeyreğinde faaliyetlerini durdurması planlanıyor. Şirket Almanya’da yalnızca Mainz merkez ile Berlin ve Münih ofislerini açık tutacak.

BİN 860 ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık yüzde 22’sine denk gelen bin 860 çalışanın işten çıkarılması planlanıyor.

İşten çıkarmaların büyük bölümü Almanya’daki tesislerde gerçekleşecek. CureVac bünyesindeki 820 kişi de bu süreçten etkilenecek.

HEDEF: KANSER İLAÇLARI

Şirket, pandemi döneminde elde ettiği 16,8 milyar avroluk nakit rezervle yeni bir stratejiye yöneleceğini de duyurdu.

BioNTech, kaynaklarını kanser tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesine ayıracağını açıkladı. İlk kanser ilacının 2026’da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

Almanya’daki sendikalar ise pandemi döneminde “kamu desteği” ve devlet teşvikleri alan şirketin işten çıkarmalara yönelmesini eleştirdi.

Sendika temsilcileri, milyarlarca avroluk hisse geri alım planlarına dikkat çekerek şirketi “kısa vadeli kazanç uğruna üretim kapasitesini yok etmekle” suçladı.