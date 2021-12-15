Bir hata binlerce yatırımcıyı 'trilyoner' yaptı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:42

Kripto yatırımcıları, fiyat analiz sitesi Coinmarketcap'teki bir hata nedeniyle kısa süreliğine trilyoner oldu.

Bitcoin'i 7 milyon dolar, Ethereum'u 600 bin doların üzerine çıkartan hata, birçok yatırımcıyı Elon Musk'tan bile daha zengin hale getirdi.

Coinbase ve Binance sermayeli Coinmarketcap kullanıcılarının zenginlik heyecanı ise kısa sürdü.

Dünya'nın haberine göre, diğer yandan olayın ardından sosyal medyada kaos yaşanırken, CoinMarketCap de hatanın düzelmesinin ardından yaptığı bir paylaşımda "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.