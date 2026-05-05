Bir psikopatı duruşundan tanımak mümkün mü?

İlk bakışta çekici, akıcı konuşan ve duygusal olarak farkındalığı yüksek görünen birinin psikopat olabileceği pek akla gelmez. Ancak uzmanlara göre bazı ince beden dili sinyalleri, bu tür kişilik özelliklerine dair ipuçları verebilir.

PSİKOPATİ NEDİR? İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre psikopati, antisosyal kişilik bozukluğu kapsamında değerlendirilir. Bu kişiler genellikle: Empati eksikliği yaşar

Manipülatif davranışlar sergiler

Eylemlerinin sonuçlarını umursamaz

'GENİŞ VE BASKIN DURUŞ' DETAYI Susan Krauss Whitbourne, Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde görev yapan bir profesör olarak, özellikle beden duruşunun bazı ipuçları verebileceğini belirtiyor...

Whitbourne’a göre: Geniş, açık ve baskın duruşlar sergileyen kişiler daha çok manipülasyon ve sömürü eğilimleriyle ilişkilendiriliyor Bu değerlendirme, McGill University araştırmacılarının 608 genç yetişkin üzerinde yaptığı beş ayrı çalışmaya dayanıyor.

ARAŞTIRMA BAŞKA NELER DİYOR? Katılımcılar, araştırma kapsamında doğal duruşlarını yansıtan fotoğraflar gönderdi ve bazı deneylerde fiziksel ölçümler yapıldı. Sonuçlar şunu gösterdi...

Daha dik, açık ve alan kaplayan duruş → Daha yüksek: Manipülatif eğilim

Rekabetçilik

Ve katı hiyerarşi inancını yansıtıyor

Whitbourne bu durumu şöyle açıklıyor: “Açık, dik ve geniş bir duruş, birinin sizi kontrol etme niyetine dair önemli bir ipucu olabilir.” Ancak bu tek başına yeterli değil...

Uzmanlar bu noktada önemli bir uyarı yapıyor: 👉 Sadece duruşa bakarak birine 'psikopat' demek mümkün değil. Whitbourne bu durumu şöyle açıklıyor: “Bazı insanlar doğuştan dik durur.” “Spor ya da dans eğitimi alan kişilerde bu doğal bir alışkanlıktır.”

Araştırma, bunlar dışında şu önemli noktaları ortaya koyuyor: Daha düşük riskli kişilik özelliklerine sahip bireyler → Tek bir baskın duruş yerine → Daha esnek ve değişken beden dili kullanıyor