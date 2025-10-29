Bir TikTok paylaşımı cephe hattını ele verdi: 'Gizli' haritalar internete sızdı

Ukrayna ordusunda görevli üst düzey bir subay, TikTok hesabında köpeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaşırken 'gizli' askeri haritaları da ortaya saçtı.

Fotoğraflarda, masanın üzerinde “gizli” ibaresi taşıyan ve Ukrayna birliklerinin cephe hatlarını gösteren detaylı haritalar yer alıyor.

Haritalarda, Ukrayna’nın ormanlık alanlardaki ve tepelerdeki gizli mevzileri ile Rus birliklerinin konuşlandığı noktalar açık biçimde görülüyor.

Bazı haritalarda ayrıca Ukrayna birliklerinin yoğunlaştığı bölgeler, hangi köylerin hangi tarafın kontrolünde olduğu ve askeri notlar ile değerlendirmeler de yer alıyor.

MESAJLAŞMA PROGRAMLARI DA İFŞA OLDU

Skandalı daha da büyüten bir başka detay ise, fotoğraflarda Ukrayna ordusunun kullandığı iletişim programlarının ve birliklere ait kullanıcı adlarının da açık biçimde görülmesi oldu.

Uzmanlar, bu bilgilerin Rus elektronik istihbarat birimleri için “altın değerinde” olduğunu belirtiyor.

Ukrayna ordusu henüz resmi bir açıklama yapmazken, olay ülke kamuoyunda “Albay Manko skandalı” olarak anılmaya başladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Gazeteciler, aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları, subayı ağır biçimde eleştirdi.

Ukraynalı ordu destekçisi ve ünlü insansız hava aracı (İHA) tedarikçisi Serhiy Sternenko, Telegram kanalında, “Albay Manko, üzerinde ‘gizli’ ibaresi bulunan haritaların yer aldığı fotoğraflar yayınladı. Bu tür paylaşımlar düşmana yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu.

Ukraynalı aktivist grubu InformNapalm ise X hesabında, “Devlet sırlarına erişimi olan yetkililerin TikTok bağımlılığı tam bir delilik. Rus istihbaratçılar bu görüntüleri gördükçe sevinçten ellerini ovuşturuyordur” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.