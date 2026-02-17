Biri bizi gözetliyor mu? Araç kameralarında 'casus' tehdidi!

İsrail basınında yer alan haberlere göre, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Toka, Rayzone ve Ateros gibi İsrailli şirketlerin, 'CARINT' (Car Intelligence / Araç İstihbaratı) olarak adlandırılan bir alanda teknolojiler geliştirdiği öne sürüldü.

Haaretz’in aktardığına göre bu sistemler, internete bağlı modern araçları güçlü istihbarat toplama araçlarına dönüştürebiliyor.

GPS VE SİM VERİLERİYLE ANLIK TAKİP

Söz konusu teknolojilerin, aracın konumunu GPS üzerinden ve SIM kart verileri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak takip edebildiği iddia ediliyor.

İddialara göre, bazı durumlarda araç içindeki hoparlör (hands-free) sistemlerine bağlı mikrofonlara ve araç içi kameralarına (örneğin ön panel ya da arka kameraya) uzaktan erişim sağlanabiliyor. Bu durum, araç sistemlerine yönelik siber sızmalar açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

TAM İSTİHBARAT PROFİLİ OLUŞTURMA

Ayrıca bu teknolojilerin, yapay zekâ yardımıyla elde edilen verileri diğer istihbarat kaynaklarıyla birleştirerek hedefe ilişkin 'tam kapsamlı bir istihbarat profili' oluşturabildiği ifade ediliyor. Bu profilin; konum bilgisi, araç içindeki konuşmalar ve araçta bulunan kişiler gibi detayları içerebildiği öne sürülüyor.

Kaynaklar, söz konusu sistemlerin devlet kurumlarına veya özel müşterilere satıldığını, bazı şirketlerin hedef kişi hakkında araç içindeyken 'tam istihbarat kapsamı' sunduğunu belirtti.

Uzmanlar, verileri otomatik olarak bulut sistemlerine gönderen modern araçların uzun süredir istihbarat amaçlı istismara açık potansiyel hedefler arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

İsrail ise küresel ölçekte yaygın kullanılan çeşitli yazılımlar aracılığıyla siber gözetim ve istihbarat teknolojileri alanında yoğun faaliyet yürüten ülkeler arasında gösteriliyor ve bu durum, tüm dünya açısından 'yükselen bir siber tehdit' olarak öne çıkıyor