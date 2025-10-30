Birinci Dünya Savaşı askerlerinin şişedeki mektubu 109 yıl sonra ortaya çıktı

Avustralya’da bir sahil temizliği sırasında, Birinci Dünya Savaşı’na katılan iki askerin 1916 yılında yazdığı mektupların bulunduğu bir şişe ortaya çıktı. Keşif, aradan geçen 109 yılın ardından geçmişten gelen duygusal bir selam niteliğinde.

Batı Avustralya’nın Esperance kenti yakınlarındaki Wharton Plajı’nda temizlik yapan Brown ailesi, 9 Ekim’de su kenarında duran eski bir Schweppes marka cam şişeyi fark etti.

Anne Deb Brown, eşi Peter ve kızları Felicity’nin yıllardır gönüllü olarak kıyı temizliği yaptıklarını belirterek, “Bu küçük şişe sanki bizi bekliyormuş gibi orada duruyordu” dedi.

Şişenin içinden, kurşunkalemle yazılmış ve hâlâ okunabilir durumda olan iki mektup çıktı.

Mektuplar, 15 Ağustos 1916 tarihini taşıyordu ve 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ile 37 yaşındaki Er William Harley tarafından kaleme alınmıştı.

İki asker, HMAT A70 Ballarat adlı gemiyle Adelaide’den Avrupa’ya doğru yola çıkmış, Fransa cephesindeki 48. Avustralya Piyade Taburu’na katılmak üzere denize açılmıştı.

Neville, annesi Robertina Neville’e hitaben yazdığı mektupta, “Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz. Yemekler güzel, sadece bir öğünü beğenmedik, onu da denize gömdük” diye yazdı.

Harley ise mesajında, “Umarım bu mektubu bulan kişi, bizim kadar iyidir” ifadelerini kullandı.

Neville, mektubunu bulan kişiden annesine ulaştırmasını istemişti. Ne var ki, genç asker bir yıl sonra cephede hayatını kaybetti.

Harley ise iki kez yaralanmasına rağmen savaştan sağ döndü; ancak Almanların cephede kullandığı gazlar nedeniyle 1934’te Adelaide’de kansere yenik düştü.

KUMLARA GÖMÜLMÜŞ BİR ASIR

Deb Brown, şişenin büyük olasılıkla deniz yolculuğu yapmadığını, yüzyıldan fazla bir süredir kumların altında gömülü kaldığını düşünüyor:

“Üzerinde hiçbir deniz kabuğu ya da yosun izi yok. Eğer uzun süre denizde kalsaydı, içindeki kâğıt çoktan yok olurdu. Bu bir mucize.”

Harley’in torunu Ann Turner, Avustralya Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamada, “Ailem hâlâ şokta. Dedesinin mezarından bize uzandığını hissediyoruz. Bu gerçek bir mucize” dedi.

Neville’in büyük yeğeni Herbie Neville ise, “Savaşa giderken ne kadar mutlu olduğunu duyunca hüzünlendik. O çok cesur bir adamdı” ifadelerini kullandı.