Birleşik Krallık Prensesi geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:05

Kraliyet ailesinin ikinci çocuğu olan Prenses Anne, Buckingham Sarayı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre “hafif yaralanma ve sarsıntı” sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Saraydan pazartesi günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kraliyet ailesinin Prensesi dün akşam Gatcombe parkı arazisinde meydana gelen bir olayın ardından hafif yaralanmış ve beyin sarsıntısı geçirmiştir. Prenses Hazretleri tedbir amaçlı olarak Bristol'deki Southmead Hastanesinde gözlem altında tutulmakta olup tam ve hızlı bir iyileşme göstermesi bekleniyor. Kral konuyla ilgili olarak bilgilendirilmiştir ve tüm Kraliyet Ailesi ile birlikte Prenses'e en içten sevgi ve taziye mesajlarını ileterek bir an önce iyileşmesini dilemektedir."

Reuters haber ajansına göre, prensesin yaralandığı bölge yakınlarda atlar geziyordu. Prensesin sıhhi ekibi de yaraların at çarpmasıyla tutarlı olduğunu belirtti.

PRENSES ANNE KİMDİR?

Prenses Anne, tam adıyla Anne Elizabeth Alice Louise, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in tek kızı ve ikinci çocuğu olarak 15 Ağustos 1950 tarihinde doğdu. Prenses Anne, Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu olan Galler Prensi Charles'ın (şimdi Kral III. Charles) kız kardeşi.

Prenses Anne, Kraliyet Ailesi'nin aktif bir üyesi olarak birçok resmi görevi yerine getiriyor ve çeşitli hayır kurumlarına ve organizasyonlara destek veriyor. At binme sporuna olan ilgisiyle de tanınıyor ve bu alanda uluslararası düzeyde yarışmalara katıldı. 1976 Montreal Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık'ı temsil etti.

İlk evliliğini 1973 yılında Mark Phillips ile yaptı ve bu evlilikten Peter ve Zara adında iki çocuğu oldu. 1992 yılında boşandıktan sonra, aynı yıl Timothy Laurence ile evlendi.