İngiltere'de kraliyet ailesinin web sitesine korsan saldırı
İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesi royal.uk'un siber saldırıda hedef alındığı bildirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kesintiyi Rus hacker grubu "Killnet", üstlendi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesinden bir kaynak, internet sayfasının siber saldırıya uğradığını açıkladı.
Siber saldırı nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat erişimin sağlanamadığı sayfaya, öğlen saatlerinde tekrar erişim mümkün oldu.
Saldırıdan kimin sorumlu olduğunun bilinmediğini belirten kaynak, bunun bilgisayar korsanlığı olmadığını, internet sitesinin sistemlerine ya da içeriğine erişim sağlanamadığını aktardı.
Rus hacker grubu "Killnet", kraliyet ailesinin internet sayfasına yönelik DDoS (Distrubuted Denial of Service) saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya bağlantılı hacker grupların, İngiltere'deki işletmelere yönelik siber saldırı planlarıyla ilgili uyarıda bulunmuştu.
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