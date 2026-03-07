Bloomberg: İran, ABD’nin THAAD radarını imha etti

Bloomberg’in aktardığına göre İran, Körfez bölgesindeki ABD füze savunma sistemlerinin yönlendirilmesinde kritik rol oynayan 300 milyon dolar değerindeki bir radar sistemini imha etti.

ABD’li bir yetkili, saldırının bölgedeki hava savunma kapasitesini zorlayabileceğini söyledi.

Habere göre RTX Corp. üretimi AN/TPY-2 radar sistemi, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nde savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda yok edildi.

Uydu görüntülerine dayandırılan bilgiler daha sonra bir ABD yetkilisi tarafından da doğrulandı.

Söz konusu radar, ABD’nin THAAD füze savunma sistemlerinin balistik füzeleri tespit etmesinde kilit rol oynuyor.

Radarın devre dışı kalmasıyla birlikte bölgede balistik füze savunmasının Patriot sistemlerine daha fazla dayanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu sistemlerde kullanılan PAC-3 önleyici füzelerin stoklarının sınırlı olduğu ifade ediliyor.

THAAD KAPASİTESİ SINIRLI

ABD ordusunun dünya genelinde sekiz THAAD bataryası bulunuyor. Her bir sistem yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ve radar bileşeni bunun yaklaşık 300 milyon dolarını oluşturuyor.

Uzmanlar, bu tür sistemlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle radarın kaybının ABD’nin bölgedeki füze savunması açısından önemli bir darbe olabileceğini belirtiyor.

İran’ın insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıların ardından Körfez bölgesindeki savunma sistemleri yoğun baskı altında kaldı.

Bu gelişmeler üzerine ABD’de Lockheed Martin ve RTX Corporation gibi savunma şirketlerinin temsilcileri Beyaz Saray’da bir araya gelerek mühimmat üretimini hızlandırma planlarını değerlendirdi.