Bloomberg’ten kritik iddia: “Türkiye’nin Suriye’ye asker sevkiyatı hızlandı”

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:46

Bloomberg'te yer alan haberde, Türkiye'nin, 'ana omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne karşı bir operasyon hazırlığında olabileceği' öne sürüldü.

Bloomberg’e konuşan iki kaynak, “Türkiye, dün gece ABD destekli güçlere karşı uzun süredir devam eden hazırlıklar kapsamında Suriye’nin kuzeyine yüzlerce asker daha gönderdiğini” iddia etti.

“SINIRIN ÜÇTE İKİSİ KAPATILACAK” İDDİASI

İsmi açıklanmayan yetkililerden biri ise şöyle konuştu:

“Planlanan operasyon, Türkiye’nin 910 kilometrelik sınırının üçte ikisini kapatmayı amaçlıyor. Türkiye’nin amacı Fırat’ın doğusu ve batısındaki bölgeleri kontrol etmek için Kobani’yi almak...”

Bloomberg’e konuşan yetkililer, Azez yakınlarındaki Menagh Hava Üssü’nün de ele geçirilmek istenen hedeflerden biri olacağını öne sürdü. Yetkililer, terör örgütü YPG’nin bu bölgeden saldırdığına dikkat çekti.

“TÜRK LİRASI'NA ZARAR VEREBİLİR” YORUMU

Bloomberg, “Olası bir operasyon, yüksek enflasyon sebebiyle popülaritesi riske giren Erdoğan’a milliyetçi ve muhafazak desteği artırabilir. Fakat bu durum ABD ile karşı karşıya gelmeye ve bu yılın en kötü performans sergileyen para birimi olan TL’ye zarar verme riskini de doğuruyor” yorumuna yer verdi.

-Sözcü