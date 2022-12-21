BM 2022'nin 'En İyi Turizm Köyleri' listesini yayınladı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:08

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Orginazasyonu (UNTWO), turizmi kalkınmanın itici gücü ve yeni iş ve gelir fırsatları olarak benimseyen, "En İyi Turizm Köyleri 2022" raporunu yayınladı.

2022 yılında, dünyanın beş bölgesindeki 18 ülkeden toplam 32 köy bu "En İyi Turizm Köyleri" ödülüne layık görüldü.

Toplum temelli değerleri ve ürünleri koruyan ve teşvik eden kırsal yerleşim yerlerini takdir eden ödüle, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü de layık görüldü.

Birgi Köyü, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere tüm yönleriyle inovasyon ve sürdürülebilirliğe olan bağlılı sebebiyle UNTWO ödülüne ulaştı.

Birgi, Türkiye'de kentsel koruma planı geliştiren ilk yerleşim yerlerinden biridir. 1996 yılında köy, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından korunan resmi bir arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Birgi, 2012 yılında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Köyün resmi sit alanı olarak tescil edilmesi için resmi görüşmeler devam ediyor.

“En İyi Turizm Köyleri" ödül töreni, 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek.

ANITLI VE CUMALIKIZIK

UNTWO'nun "Yükseltme Programı” listesinde ise Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyü ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köyü yer aldı.

Yükseltme Programı, tanınma kriterlerini tam olarak karşılamayan bazı köyler için uygulanıyor. Bu köyler, değerlendirme sürecinde belirlenen eksikliklerin giderilmesine destek sağlanıyor.

UNWTO’NUN 2022'DE EN İYİ TURİZM KÖYLERİ:

Zell am See, Avusturya

Wagrain, Avusturya

Puqueldon, Şili

Dazhai, Çin

Jingzhu, Çin

Choachi, Kolombiya

Aguarico, Ekvador

Angochagua, Ekvador

Choke Dağları Ecovillage, Etiyopya

Mestia, Gürcistan

Kfar Kama, İsrail

Sauris-Zahre, İtalya

Isola del Giglio, İtalya

Umm Qais, Ürdün

Creel, Meksika

El Fuerte, Meksika

Ksar Elhorbat, Fas

Moulay Bouzerktoune, Fas

Lamas, Peru

Raşit, Peru

Castelo Novo, Portekiz

Pyeongsa-ri, Kore Cumhuriyeti

Rasinari, Romanya

El-Ula Old Town, Suudi Arabistan

Bohinj, Slovenya

Rupit, İspanya

Alquezar, İspanya

Guadalupe, İspanya

Murten, İsviçre

Andermatt, İsviçre

Birgi, Türkiye

Thai Hai, Vietnam