BM 2022'nin 'En İyi Turizm Köyleri' listesini yayınladı
BM, 2022 yılının en iyi turizm köyleri raporunu yayınladı. Birgi Köyü, dünyanın dört bir yanından köyün bulunduğu listede yer aldı.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Orginazasyonu (UNTWO), turizmi kalkınmanın itici gücü ve yeni iş ve gelir fırsatları olarak benimseyen, "En İyi Turizm Köyleri 2022" raporunu yayınladı.
2022 yılında, dünyanın beş bölgesindeki 18 ülkeden toplam 32 köy bu "En İyi Turizm Köyleri" ödülüne layık görüldü.
Toplum temelli değerleri ve ürünleri koruyan ve teşvik eden kırsal yerleşim yerlerini takdir eden ödüle, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü de layık görüldü.
Birgi Köyü, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere tüm yönleriyle inovasyon ve sürdürülebilirliğe olan bağlılı sebebiyle UNTWO ödülüne ulaştı.
Birgi, Türkiye'de kentsel koruma planı geliştiren ilk yerleşim yerlerinden biridir. 1996 yılında köy, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından korunan resmi bir arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.
Birgi, 2012 yılında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Köyün resmi sit alanı olarak tescil edilmesi için resmi görüşmeler devam ediyor.
“En İyi Turizm Köyleri" ödül töreni, 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek.
ANITLI VE CUMALIKIZIK
UNTWO'nun "Yükseltme Programı” listesinde ise Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyü ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köyü yer aldı.
Yükseltme Programı, tanınma kriterlerini tam olarak karşılamayan bazı köyler için uygulanıyor. Bu köyler, değerlendirme sürecinde belirlenen eksikliklerin giderilmesine destek sağlanıyor.
UNWTO’NUN 2022'DE EN İYİ TURİZM KÖYLERİ:
Zell am See, Avusturya
Wagrain, Avusturya
Puqueldon, Şili
Dazhai, Çin
Jingzhu, Çin
Choachi, Kolombiya
Aguarico, Ekvador
Angochagua, Ekvador
Choke Dağları Ecovillage, Etiyopya
Mestia, Gürcistan
Kfar Kama, İsrail
Sauris-Zahre, İtalya
Isola del Giglio, İtalya
Umm Qais, Ürdün
Creel, Meksika
El Fuerte, Meksika
Ksar Elhorbat, Fas
Moulay Bouzerktoune, Fas
Lamas, Peru
Raşit, Peru
Castelo Novo, Portekiz
Pyeongsa-ri, Kore Cumhuriyeti
Rasinari, Romanya
El-Ula Old Town, Suudi Arabistan
Bohinj, Slovenya
Rupit, İspanya
Alquezar, İspanya
Guadalupe, İspanya
Murten, İsviçre
Andermatt, İsviçre
Birgi, Türkiye
Thai Hai, Vietnam
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