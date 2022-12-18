2022 yılının en tuhaf 10 Guinness Dünya Rekoru
Guinness Rekorlar Kitabı denilince ilk olarak akla, dişleriyle itfaiye arabası çeken bir adam ya da iki gökdelen arasındaki gergin ipte yürüyen bir cambaz geliyor olabilir. Ancak Guinness Rekorlar Kitabı'nın bir de en tuhaflar bölümü bulunuyor.
2022 yılının en tuhaf 10 Guinness Dünya Rekorunu sizler için sıraladık:
KAFASINDA TENEKE KUTU TUTAN ADAM
ABD'de yaşayan Jamie Keeton'ın gizemli bir tıbbi durumu var ve bu durum, onun Guinnes Rekorlar Kitabına girmesine sebep oldu.
Jamie Keeton, 1 Haziran 2022'de kafasında en çok içecek kutusu bulundurma rekorunu kırdı.
İlk olarak 11 Ocak 2016'da kafasına sekiz kutu takarak bu rekoru kıran Jamie, Japonya yaşayan Shunichi Kanno'nun 1 Eylül 2019'da dokuz kutu taşımasıyla rekorunu kaybetmişti. Ancak Jamie, 10 kutu kullanarak unvanını geri aldı.
Jamie, Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, "Aslında henüz adını koymadığım bir cilt rahatsızlığım var ve cilt gözeneklerim kelimenin tam anlamıyla oksijen emiyor" dedi.
EL SIRTINDA 18 YUMURTA
Irak'ın Nasiriye kentinde yaşayan İbrahim Sadek, 18 yumurtayı elinin sırtında dengelemeyi başararak, Mayıs 2020'de Britanyalı Jack Harris tarafından kırılan rekoruna ortak oldu.
İbrahim, "Böyle bir rekora kalkışırken yüksek düzeyde odaklanmanız gerekir ki bunu başarmak zordur. Buna bir de ellerinizin çektiği acı ve baskı eklenince, o an için hazır olmam gerekiyordu" dedi.
ALFABE ÇORBASI
ABD'nin Oregon eyaletinde, Jacob Chandler, oğlu Brycen'ı etkilemek için alfabe çorbasının harflerini bulmaya başladı. Jacob'ın bu oyunu, kendisine Guinness rekoru getirdi.
Jacob, bir kase alfabe çorbasındaki 26 İngilizce harfin tamamını buldu ve 2 dakika 8,6 saniyede sıraya dizdi.
Chandler rekor için alıştırma yapmanın en zor yanının "M" ve "W" gibi harfler arasındaki ince farkları tanımlamayı öğrenmek olduğunu söyledi.
TOPUKLU AYAKKABI İLE İP YÜRÜYÜŞÜ
İki yaşından beri bir gençlik sirkinde gösteri yapan Vermontlu genç Ariana Wunderle, Mayıs ayında Bellows Falls Union High School'da son sınıf öğrencisiyken santim topuklu ayakkabılar giydi ve yaklaşık 195 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüdü.
Wunderle'nin bu başarısı, 2014 yılında Rus sanatçı Oksana Seroshtan tarafından kırılan yaklaşık 15 metrelik bir önceki rekorunu egale etti.
EN HIZLI 10 CAROLINA REAPER YEME SÜRESİ
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Gregory Foster 33.15 saniyede dünyanın en acı biberi olan 10 Carolina Reaper biberi yedi.
Daha önce üç Carolina Reaper biberini 8.72 saniyede yiyerek dünya rekoru kıran Foster, arkadaşı ve biber meraklısı Mitch Donnelly ile yaptığı karşılaşmada dünyanın en acı biberinin 10 tanesini mideye indirdi.
AYNI AD VE SOYADA SAHİP EN BÜYÜK TOPLULUK
Japonya'da 1994 yılında 53 yaşındaki Hirokazu Tanaka tarafından kurulan Hirokazu Tanaka'nın Aynı İsim Derneği, Ekim ayında Tokyo'nun Shibuya semtinde düzenlediği toplantıda aynı ismi paylaşan 178 kişiyi bir araya getirmeyi başardı.
Kurucu Tanaka bu rekoru daha önce 2011 ve 2017 yıllarında da denedi. Ancak 2005 yılında Martha Stewart isimli kişilerin bir araya gelmesiyle kırılan 164 kişilik önceki rekoru ilk kez bu yıl geçmeyi başardı.
BEZELYE ÜFLEME REKORU
Seri rekorlar kıran David Rush, üfleyerek bir bezelyeyi düz bir zemin üzerinde yaklaşık 26 metre mesafeye üflediğinde 250. Guinness Dünya Rekoru unvanını kazandı.
2021'de 52 haftada 52 rekor kırarak manşetlere çıkan Rush, aynı rekoru ilk kez yıllar önce 24 fit 7,6 inçlik bir bezelyeyi üflediğinde elinde tutmuştu. Rekor, Rush unvanı yeniden ele geçirmeden önce takip eden yıllarda en az üç kez kırıldı.
KABAK TEKNESİ İLE EN UZUN YOLCULUK
Duane Hansen, 60. doğum gününden bir gün sonra Missouri Nehri'nde içi oyulmuş bir balkabağını tekne olarak kullandı. Bu sıra dışı tekneyle Nebraska'nın Bellevue ilçesinden Nebraska kent merkezine kadar yaklaşık 61 kilometre boyunca kürek çekti.
Hansen'in balkabağı teknesi yolculuğu, 2016 yılında Kuzey Dakotalı Rick Swenson tarafından kırılan yaklaşık 40 kilometrelik rekoru kırdı.
OYUNCAK BİRLEŞTİRME REKORU
Malezya'dan Lim Kai Yi, tamamen sökülmüş bir "Bay Patates Kafa" oyuncağını alıp tüm parçaları 5,43 saniyede doğru yerlere yerleştirerek ödüllü bulmaca çözme becerilerini alışılmadık bir teste tabi tuttu.
Lim Kai Yi, daha önce de 4x5 formatındaki "Klotski" bulmacayı ve Soma küpünü gözü kapalı olarak en hızlı tamamlama rekorunun sahibi olmuştu.
EN UZUN SAKAL ZİNCİRİ
ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen 2022 Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonası'nda yarışmacılar sakallarını bir araya getirerek 150 metrelik rekor bir sakal zinciri oluşturdular.
Zincir, 2007 yılında Almanya'da kırılan bin 905 santimetrelik rekoru geride bıraktı.
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