2022 yılının en tuhaf 10 Guinness Dünya Rekoru

Guinness Rekorlar Kitabı denilince ilk olarak akla, dişleriyle itfaiye arabası çeken bir adam ya da iki gökdelen arasındaki gergin ipte yürüyen bir cambaz geliyor olabilir. Ancak Guinness Rekorlar Kitabı'nın bir de en tuhaflar bölümü bulunuyor.

2022 yılının en tuhaf 10 Guinness Dünya Rekorunu sizler için sıraladık:

KAFASINDA TENEKE KUTU TUTAN ADAM

ABD'de yaşayan Jamie Keeton'ın gizemli bir tıbbi durumu var ve bu durum, onun Guinnes Rekorlar Kitabına girmesine sebep oldu.

Jamie Keeton, 1 Haziran 2022'de kafasında en çok içecek kutusu bulundurma rekorunu kırdı.

İlk olarak 11 Ocak 2016'da kafasına sekiz kutu takarak bu rekoru kıran Jamie, Japonya yaşayan Shunichi Kanno'nun 1 Eylül 2019'da dokuz kutu taşımasıyla rekorunu kaybetmişti. Ancak Jamie, 10 kutu kullanarak unvanını geri aldı.

Jamie, Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, "Aslında henüz adını koymadığım bir cilt rahatsızlığım var ve cilt gözeneklerim kelimenin tam anlamıyla oksijen emiyor" dedi.