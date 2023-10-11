BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var

BM Genel Sekreteri Guterres, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmesi gerektiğini belirterek "Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" dedi.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:28
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var
Abone Ol google-news

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler