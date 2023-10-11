BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var
BM Genel Sekreteri Guterres, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmesi gerektiğini belirterek "Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."
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