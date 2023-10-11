BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var

Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:28

Güncelleme: 11.10.2023 - 19:45

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var."

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