Son dakika... İsrail ordusu duyurdu: Lübnan'dan kuzey sınırına sızma girişimi

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülke hava sahasına sızma şüphesi olduğuna dair rapor alındığını duyurdu.

İsrail’in top atışlarıyla karşılık verdiğini aktarıldı. Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

??A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.