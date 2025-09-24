BM karargâhına İsrail’e ait İHA düştü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 14:10:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Lübnan’ın güneyindeki BM Barış Gücü (UNIFIL) karargâhına düştü. Olayda yaralanan olmazken, UNIFIL sözcüsü Ardiel, düşüşün BM kararı 1701’in ve Lübnan egemenliğinin ihlali olduğunu vurguladı.

Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının ülkenin güneyinde bulunan BM karargâhına düştüğünü duyurdu. Olayda yaralanan olmadı.

UNIFIL Sözcüsü Kandice Ardiel, yapılan incelemede İHA’nın silahsız olduğunu ancak kamera ile donatıldığının tespit edildiğini açıkladı. İsrail ordusu da söz konusu drone’un kendilerine ait olduğunu doğruladı.

Ardiel, barış gücü askerlerinin kendilerini savunma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, İHA’nın herhangi bir müdahale olmaksızın kendi kendine düştüğünü söyledi.

UNIFIL Sözcüsü, “Tüm İsrail İHA’ları ve diğer uçuşlar gibi bu da BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ve Lübnan egemenliğinin ihlalidir” ifadelerini kullandı.

