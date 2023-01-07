BM, Taliban'ın kadınlara getirdiği kısıtlamaların kaldırılmasını istedi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:43

Güncelleme: 07.01.2023 - 16:43

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkan Vekili Markus Potzel, Afganistan'daki temasları kapsamında Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim ile görüştü.

UNAMA sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Potzel'in görüşmede söz konusu alanlarda getirilen kısıtlamaların acilen kaldırılmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, "Afganistan yeni bir kriz dönemine giriyor. Taliban'ın kadınların eğitimine ve yardım kuruluşlarında çalışmasına yönelik yasağı tüm Afganlara zarar verecektir" denildi.

Son bir haftadır Afgan yetkililerle temaslarını sürdüren Potzel, Taliban yönetiminin önde gelen isimleri Başbakan Yardımcısı Abdul Selam Hanefi, Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Kabir, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Afgan halkına yönelik insani yardımın sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarında kadınların çalışması ve kızların eğitim alması konularında getirilen kısıtlamalar ele alındı.

Potzel, görüşmelerde ülkedeki insani kriz ile mücadelede söz konusu engellerin kaldırılmasının önemini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Taliban yönetimi, aralık ayının sonlarında kızların üniversitelerde eğitim almasını ve kadınların yerli ve yabancı STK'lerde çalışmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Taliban'ın bu adımı gerek ülke içinde gerekse uluslararası toplumda büyük tepki toplamıştı.

Kadınların STK'lerde çalışması Afgan halkına yönelik yardımların ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor.