Taliban, Afganistan'daki tüm STK'lerde kadınların çalışmasını askıya aldı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 23:15

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK’lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söyledi.

YABANCI ÜLKE KADINLARINI DA KAPSAYACAK MI?

Habib, kararın yabancı kadın çalışanları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Bakanlığın açıklamasında, bu kurumlarda çalışan kadınların Taliban yönetiminin getirdiği “örtünme” kurallarına “düzgün bir şekilde riayet etmediğine” yönelik çok sayıda şikayet alındığı aktarıldı.

LİSANSLAR İPTAL EDİLECEK

Açıklamada, kadın personelin işlerine son vermeyen STK’lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedildi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık’ta Afganistan’daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile, kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl 15 Ağustos’ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.