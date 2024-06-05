BM: “Temmuz ortasına kadar 1 milyondan fazla Filistinli ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalabilir”

Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:46

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:46

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından açlık krizinin en yoğun yaşandığı ülkelere yönelik Haziran-Ekim 2024 dönemine dair “erken uyarı raporu” yayımlandı. Raporda, açlık krizinin olduğu 18 noktada akut gıda güvensizliğinin boyutunun ve şiddetinin artacağı vurgulandı. Gazze ve Sudan’daki kıtlığın önlenmesi için acil yardım ihtiyacına, Haiti, Mali ve Güney Sudan’daki açlık krizlerinin daha da kötüleşeceğine dikkat çekildi.

GAZZE İÇİN KORKUTAN UYARI

Raporda, “Filistin’de devam eden çatışmanın, hali hazırda yaşanan açlık ve ölümlerin yanı sıra benzeri görülmemiş ölü sayısı, yaygın yıkım ve Gazze Şeridi’nin neredeyse toplam nüfusunun yerinden edilmesiyle birlikte halihazırda felaket düzeyinde olan akut açlığı daha da kötüleştirmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’nde çatışmaların devam etmesi durumunda 1 milyon fazla kişinin BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nda (IPC) "kıtlık" olarak sınıflandırılan 5. aşamada olacağı belirtildi. Raporda, “Gazze’de Temmuz ortasına kadar 1 milyondan fazla insanın (Gazze nüfusunun yarısı) ölüm ve açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor” uyarısında bulunuldu.

Mali, Filistin, Güney Sudan ve Sudan’ın en yüksek alarm seviyesinde olduğu ve en çok acil müdahaleye ihtiyaç duyulan ülkeler olduğu kaydedildi. Artan şiddet ve gıda güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle Haiti’nin de listeye eklendiği belirtildi. Söz konusu ülkelerde açlığın temel nedeninin “çatışma” olduğu vurgulandı.

“KITLIK İLAN EDİLDİĞİNDE ARTIK ÇOK GEÇ OLACAK”

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, “Bu raporda vurgulanan göz korkutucu beklentiler, hepimiz için bir uyarı görevi görmelidir” ifadelerini kullandı.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain ise, “Kıtlık ilan edildiğinde artık çok geç, birçok insan zaten açlıktan ölmüş olacak. Somali’de 2011 yılında açlıktan ölen çeyrek milyon kişinin yarısı, kıtlık resmi olarak ilan edilmeden önce hayatını kaybetmişti. Dünya o dönemde uyarılara kulak asmadı ve sonuçları felaket oldu. Dersimizi almalı ve açlık fırtınasını engellemek için hemen harekete geçmeliyiz. Bu krizleri durdurmak için çözümlerimiz var, ancak daha fazla can kaybı yaşanmadan bunları geniş ölçekte uygulayacak kaynaklara ve siyasi iradeye ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.