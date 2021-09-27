BM toplantısının ardından Covid-19 krizi: Bolsonaro’ya eşlik eden 4’üncü kişi de pozitif çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York kentinde eşlik eden 4’üncü kişi de Covid-19’a yakalandı.
Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Eduardo Bolsonaro ve bir diplomatın ardından devlete ait finansal hizmetler şirketi Caixa’nın başkanı Pedro Guimaraes de Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
Guimaraes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Herkesi Covid-19’a yakalandığım konusunda bilgilendirmek istiyorum. Karantinaya gireceğim. Daha önce iki doz aşımı olmuştum ve gerekli ilaçları kullanmaya başlayacağım. ABD’den döndüğümüzden beri halihazırda karantinadaydım. Herhangi bir semptomum bulunmuyor ve evden çalışmalarımı yürütmeye devam edeceğim.”
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!