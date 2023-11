BM'de Gazze'de öldürülen çalışanlar için saygı duruşu: Bayraklar yarıya indi

Birleşmiş Milletler'in (BM) bazı Asya ofislerinde, bayraklar yarıya indirildi ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen çalışanlar anıldı. Bangkok, Pekin, Kolombo, Dili, Hanoi ve Tokyo ofislerinin önünde bir araya gelen çalışanlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir ayda 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

?? with a heavy heart and deep sadness, I joined UN colleagues in Viet Nam for a moment of silence, lowering the ???? flag to half-mast at Green One UN House in Hanoi. Our hearts mourn the more than 100 UN colleagues killed in #Gaza and countless innocent lives lost.#StandForPeace pic.twitter.com/nZG5mA3tok