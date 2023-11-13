BM'de Gazze'de öldürülen çalışanlar için saygı duruşu: Bayraklar yarıya indi

BM'nin Asya ofislerinde, Gazze'de hayatını kaybeden çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. UNRWA, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 100'den fazla personelin öldüğünü duyurmuştu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:06
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Birleşmiş Milletler'in (BM) bazı Asya ofislerinde, bayraklar yarıya indirildi ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen çalışanlar anıldı. Bangkok, Pekin, Kolombo, Dili, Hanoi ve Tokyo ofislerinin önünde bir araya gelen çalışanlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bir ayda 100'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. 

BM yetkilisi, "(Gazze Şeridi'nde) 1 ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli" ifadelerini kullandı. UNRWA'nın ve Filistinlilerin yasta olduğunu belirten Lazzarini, 'bu felaketin sona ermesi için artık çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini' vurguladı.


BM saygı duruşu bayrak

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