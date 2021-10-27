BM’den Elon Musk’a eleştiri: “Servetinin yüzde 2’si dünyadaki açlığı çözer”
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Elon Musk’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, küçük bir grup ultra zenginin net servetinin küçük bir kısmı ile dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
David Beasley, CNN’de verdiği röportajda, dünyanın en zengin iki adamı Jeff Bezos ve Elon Musk’ı hedef aldı.
BİRÇOK ÜLKE KITLIKLA YÜZ YÜZE GELEBİLİR
Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’sinin milyonlarca insanı ölümden kurtaracağını belirten Beasley, “Kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık değil” diye ekledi.
Beasley, iklim değişikliği ve Covid-19 salgını gibi çeşitli krizlerin yarattığı büyük fırtına nedeniyle birçok ülkenin kıtlıkla yüz yüze gelebileceğini belirtti.
SERVETLERİ KATLANDI
Bloomberg milyarderler endeksine göre Tesla CEO’su Musk’ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar.
ABD’li milyarderlerin net serveti, pandeminin başlamasından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Araştırmaları Enstitüsü ve Amerikalılar Vergi Adaleti için Amerikalılar isimli araştırma kuruluşlarının raporlarına göre milyarderlerin toplam serveti ekim ayında 5,04 trilyon dolar oldu.
MİLYONLARCA İNSAN AÇLIKLA BOĞUŞUYOR
Pazartesi günü BM tarafından yayımlanan bir rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısı, yaklaşık 22 milyon kişi açlık tehdidiyle karşı karşıya.
Etiyopya’da ise Tigray bölgesinde 5,2 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.
-Sözcü
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