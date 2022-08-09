BM'den Myanmar uyarısı: Kadın ve çocuklara karşı insanlık suçları arttı
Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da kadın ve çocuklara yönelik insanlık suçlarının artışta olduğu uyarısında bulundu.
BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın yıllık raporunda, Myanmar ordusunun hak ihlalleri ele alındı.
Raporda "Myanmar'da insanlık suçlarının sistematik bir şekilde sürdüğü" vurgusu yapılırken, bu suçlardan kadın ve çocukların ağır bir şekilde etkilendiği belirtildi.
Raporda ifadelerine yer verilen Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, "Kadın ve çocuklara yönelik suçlar, en ağır uluslararası suçlar arasında olmakla birlikte geçmişten bu yana yeterince kayıt altına alınıp araştırılmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Koumjian, insanlık suçu işleyenlerin hesap verebilmesi için Soruşturma Mekanizmasına bağlı ekiplerin mağdurlarla görüşerek delil topladığı bilgisini vererek, "Söz konusu suçların failleri, dokunulmaz kalmayacaklarını bilmelidir" ifadesini kullandı.
Koumjian, raporda 200'ün üzerinde kaynaktan 3 milyona yakın verinin toplandığını aktararak, "Şubat 2021 darbesinden bu yana sivillere yönelik sistematik saldırıların arttığına dair oldukça fazla gösterge mevcut" açıklamasını yaptı.
'SUÇLAR GENELLİKLE GÜVENLİK GÜÇLERİNCE İŞLENİYOR'
Nicholas Koumjian, kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel saldırının yanı sıra çocuklara yönelik işlenen suçların genellikle Myanmar güvenlik güçlerince işlendiği bilgisini paylaştı.
Koumjian Myanmar ordusunun etnik temelli saldırıları nedeniyle 2017'den bu yana ülkelerini terk eden Arakanlı Müslümanların durumunun vahametini koruduğunu belirterek, Arakanlıların ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşünün, "kendilerine zorbalık yapanlar hesap vermedikçe çok zor olduğunu" ifade etti.
Koumjian, "Arakanlı Müslümanların süregelen dramı ve Myanmar'da devam eden şiddet ortamı, Soruşturma Mekanizmasının adaleti sağlama ve daha fazla zorbalığı önlemedeki rolünün önemini yansıtmaktadır" tespitini yaptı.
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