Memur ve emekli zammında o düğüm çözüldü: En düşük maaş ne kadar olacak?
18.12.2025 10:32:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK tarafından paylaşılan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin yeni yıl maaş tablosu büyük oranda şekillendi. 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden yapılan güncel hesaplamalar, ocak ayında yapılacak kesin artış öncesi en düşük maaş beklentilerini ve zam oranlarını ortaya koydu. Peki en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL’ye yükselecek? Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplanırken, maaşlara yapılacak artış oranları da netleşmeye başladı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde tek bir soru öne çıkıyor, "Ne kadar zam yapılacak?" Kasım ayı verileri, nihai zam öncesi tabloyu büyük ölçüde ortaya koydu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.

Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak açıklanan aylık artışlar dikkate alındığında, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak artırılıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Kasım ayı itibarıyla oluşan enflasyon farkı da eklenince, toplam kümülatif artış oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Buna ayrıca 1.000 TL’lik taban aylık artışı eklenecek.

Kasım ayı verilerine göre güncel hesaplama şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
  • Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
  • Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamaya göre, halen 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 TL seviyesinde hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI

Kasım ayındaki yüzde 0,87’lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21’e ulaştı. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21’lik zam hakkı elde etti.

Buna göre, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Nihai artış oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

