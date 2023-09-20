BM'den Taliban raporu: Gözaltında işkence ve ölümler

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:45

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban tarafından gözaltına alınan kişilere yönelik bin 600'den fazla hak ihlali vakası kaydetti. BM raporuna göre hak ihlalleri, polis ve istihbarat ajanları tarafından gerçekleştirildi.

AFP'de yer alan habere göre, UNAMA, Temmuz ayına kadar geçen 19 aylık süreçte 18 kişinin cezaevlerinde ve gözaltında öldüğünü belirtti.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, "İtiraf veya başka bilgiler elde etme girişimlerinde, tutuklular fiziksel dayak, elektroşok, boğulma, kafalarını suya sokmanın yanı sıra göz bağlama ve tehditler yoluyla şiddetli acı ve ıstıraba maruz bırakıldı" denildi.

Diğer ihlaller arasında tutuklanma nedeninin bildirilmemesi, avukata erişememe ve gözaltında yetersiz tıbbi bakım yer aldı. İhlallerin yaklaşık onda birinde kadınlar, yaklaşık dörtte birini gazeteciler ve sivil toplum üyeleri oluşturdu.

UNAMA Başkanı Roza Otunbayeva, "Belgelenen bu vakalar, herkesin acilen ve hızlandırılmış bir şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uygulamaların sona erdirilmesi için fiili makamlarla daha fazla angajmana girilmesi acil bir ihtiyaçtır" dedi.

Taliban Dışişleri Bakanlığı, rapor edilen ihlal sayısının, özellikle de etkilenen gazeteci veya sivil toplum savunucusu sayısının doğru olmadığını söyledi.