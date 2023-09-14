İskoç YouTuber duyurdu: 'Taliban tarafından gözaltına alındım!'

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:58

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:58

Afganistan, cihatçı Taliban örgütünün iktidarda olması nedeniyle İngiliz turistler için pek tercih edilen bir seyahat noktası değil. Buna rağmen, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Afganistan'a yapılacak seyahatler için sıkı uyarılarda bulunuyor.

İlk gezisine Mısır'da başlayan ünlü YouTube içerik üreticisi Callum Mills; Rus kontrolu altındaki Ukrayna kentlerinden, Brezilya'nın Favela bölgesinde çetelerin kol gezdiği tehlikeli mahallelere; oradan, Orta Doğu'daki çatışma bölgelerine kadar pek çok riskli bölgeye seyahat ederek bakanlığın tavsiyelerine kulak asmadığını gösterdi.

Fakat son seyahatinde şansı pek yaver gitmedi.

GÖZALTI İDDİASI

Son durağı olan Kabil'de, bir sınır noktasında Taliban güçleri tarafından gözaltına alındığını ifade eden Mills, sorgulanmak üzere gözaltına alındığı sırada Taliban güçleriyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ardından kendisini 'kurmaca' yapmak ile suçlayanlara yanıt verdiği bir iletisinde, ''Yalan mı? İnsanlara komutanın gelmesini beklerken genç Taliban güçleriyle otururken çekilmiş bir fotoğrafımı gösteriyorum'' ifadelerine yer verdi.

İYİ BİR KOMUTANA DENK GELMİŞ!

Gözaltına alındığını, komutan gelene kadar odadan çıkamadığını ve yola devam edemediğini iddia eden YouTuber, "iyi bir komutana denk geldiğini" hatta kendisine de bir Taliban bayrağı hediye edildiğini iddia etti.

Her kontrol noktasının farklı olduğunu belirten Mills, gözaltına alınıp alınmamanın şansa bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Mills, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bu ülkeleri, insanları ve bölgeleri ziyaret etmek, bana okulların şimdiye kadar sunduğundan daha iyi bir eğitim sağladı.''

"HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİM ŞEYLER GÖRDÜM..."

Ünlü YouTuber ayrıca, bu riskli seyehatleri ufkunu açmak için yaptığını, insanların seyahat etmekten korktuğu bölgelerin görülmeye değer olduğunu ve görmeyi asla hayal edemeyeceği şeyler gördüğünü belirtti.

Turistlere açık olmayan ve çok az kişinin erişebildiği bölgelere de uğrayan Mills, bu ayrıcalığa insanlarla iletişim kurarak eriştiğini söylüyor.