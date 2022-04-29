Bogota sokaklarında zehirli köpük bulutları yüzüyor

29 Nisan 2022 Cuma, 18:10

Reuters'ın haberine göre, Başkent Bogota'ya bağlı Mosquera Belediyesi sokaklarını, yakınlarda bulunan kirli bir nehrin taşması ile bulut benzeri zehirli köpükler kapladı. Topluluk lideri Luz Mariela Gomez, yerel televizyon kanallarına verdiği demeçte, "Koku çok kötü. Bu köpüğe uzun süre katlanmak zorunda kaldık ve risk alıyoruz. Birisi taşan bu nehre düşerse çıkaramayız" dedi.

Çevre yetkilileri, son yıllarda birkaç kez aynı durumun yaşandığını, insanların nehre çöplerini boşalttığını ve çöplerde kimyasal malzemelerden yapılan temizlik ürünleri içerdiğini, şiddetli yağış sonrası zehirli köpüklerin oluştuğunu söyledi.

Kolombiya hükümeti çevre yetkilisi Edwin Garcia, yerel radyo istasyonu Caracol'a verdiği demeçte, "Bu malzemenin ne olduğunu henüz tam olarak bilmediğimiz için çocukların uzak tutulması önemlidir [...] Köpüğün birikmeye devam etmesini önlemek için nehrin hareketlerini takip edeceğiz ve temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.