Bolivya’da rahiplere çocuk istismarını gizlemekten hapis cezası

Bolivya’da mahkeme, Katolik Cizvit tarikatına mensup iki yaşlı İspanyol rahibi, tarikat içindeki çocuk istismarını gizledikleri gerekçesiyle birer yıl hapis cezasına çarptırdı.

81 yaşındaki Marcos Recolons ve 83 yaşındaki Ramon Alaix, bu suçtan hüküm giyen ilk üst düzey Cizvit üyeleri oldu.

Savcılığa göre, Recolons ve Alaix, tarikatın Bolivya’daki liderleri oldukları dönemde, rahip Alfonso Pedrajas hakkında ortaya atılan istismar iddialarını polise bildirmedi. Bu sayede Pedrajas, çocuklarla temasını sürdürdü.

Pedrajas’ın 2009’daki ölümünden sonra bulunan günlüğünde, 1972–2000 yılları arasında en az 85 çocuğu istismar ettiğini yazdığı ortaya çıktı. Mağdurların çoğu, burslu olarak Cizvitlere ait yatılı bir okulda okuyan yerli öğrencilerdi.

CEZALAR VE YENİ DAVALAR

Cochabamba’daki mahkeme, sanıkları San Sebastian hapishanesinde bir yıl hapis, devletin yargılama masraflarını ödeme ve mağdurlara tazminat cezasına çarptırdı.

Ayrıca rahiplerin psikolojik tedavi görmelerine hükmedildi.

Hakim, yargılama sırasında mağdurların isimlerini verdiği diğer rahiplere karşı da yeni davaların açılacağını duyurdu.

“TARİHİ BİR AN”

Mağdurlar adına konuşan Pedro Lima, verilen cezanın “çok ağır olmasa da rahiplerin sorumluluğunu net biçimde ortaya koyduğunu” söyledi.

Lima, kararın tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Hiçbir çocuğun bir daha bu acıları yaşamaması için bu davanın emsal olmasını istiyoruz” dedi.