Diyarbakır'da kadın cinayeti: 3 gün önce tahliye oldu, imam nikahlı eşini katletti

28.12.2025 16:54:00
Haber Merkezi
Diyarbakır’da daha önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanıp cezaevine giren ve 3 gün önce tahliye edilen Okay Gür (37) isimli erkek, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı (28) boğarak öldürdü.

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

'YARGI PAKETİ'YLE TAHLİYE OLMUŞ

Yerel medyada yer alan ilgili habere göre, 37 yaşındaki O.D., Meclis'te 24 Aralık'ta kabul edilen ve yaklaşık 50 bin hükümlünün salıverilmesine yol açan 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye edildi.

