Bolsonaro'dan Venezuelalı kızlara özür mesajı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Venezuelalı kızların yaşamını idame ettirmek için fuhşa yöneldiğini" ima eden açıklamaları nedeniyle özür diledi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yanında eşi Michelle Bolsonaro ve Venezuela muhalefetinin Brezilya'daki temsilcisi Maria Teresa Belandria'nın da olduğu bir video paylaştı.
Bolsonaro, videoda, "Kötü niyetle bağlamından çıkarılan cümlelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa ya da rahatsız ettiyse Venezuelalı kız kardeşlerimden özür dilerim. Benim sözüm her zaman daha iyisini yapmak, diktatörlükten uzaklaşarak herkesi kucaklamak ve hizmet etmek" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 2,5 dakika süren videoda, Bolsonaro, eski İnsan Hakları, Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Damares Alves ve eşi Michelle Bolsonaro'nun Venezuelalı kızları ziyaret ettiğini, onların fuhşa yönelmediğini ve Brezilya'da yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Bolsonaro'nun Venezuelalı kızların yaşamını sürdürmek için fuhşa yöneldiğini ima eden açıklamaları, ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.
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