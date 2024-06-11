‘Bu parlamentoyla Türkiye’nin işi zor’
AP seçimlerini Cumhuriyet’e değerlendiren Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Erhan Akdemir, “Ulusal parlamentolardaki hükümetlere yönelik eleştiri, AP seçimlerinde bir tepkiye dönüşmekte" dedi.
Doç. Dr. Erhan Akdemir, "Ülke bazında baktığımız zaman örneğin Fransa, Hollanda, İtalya, Almanya’da hem mevcut hükümetlerin politikaları ve bu anlamda AB bütünleşmesi taraftarı olan partiler de yenilgiyi tattı. Çünkü Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, AB’nin verdiği kararlardan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Avrupa bütünleşmesini istemeyen, AB’nin özellikle göç gibi, çevre gibi, genişleme gibi bütünleşme politikalarına karşı çıkan aşırı sağcılar büyük bir zafer elde etti. Kaybeden taraf ise AB’nin temellerinden olan, sürdürülebilir politikaların arkasındaki itici güç, ‘dengeleyici’ olarak nitelenen yeşiller ve liberaller. Fransa lideri Emmanuel Macron’un erken seçime gitmesine neden olan sonuç da bu” dedi.
AP sonuçlarının Türkiye’ye
olabilecek etkisini de
değerlendiren Akdemir, “Avrupa
Parlamentosu raporlarında;
şimdi Türkiye’ye ilişkin daha
olumsuz rapor çıkacaktır.
Bu yenilenen parlamentoyla
Türkiye’nin AB’ye üyeliği
onaylanıyor olsaydı Ankara
ciddi bir riskle karşı karşıya
kalırdı” ifadelerini kullandı.
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