‘Bu parlamentoyla Türkiye’nin işi zor’

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Doç. Dr. Erhan Akdemir, "Ülke bazında baktığımız zaman örneğin Fransa, Hollanda, İtalya, Almanya’da hem mevcut hükümetlerin politikaları ve bu anlamda AB bütünleşmesi taraftarı olan partiler de yenilgiyi tattı. Çünkü Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, AB’nin verdiği kararlardan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Avrupa bütünleşmesini istemeyen, AB’nin özellikle göç gibi, çevre gibi, genişleme gibi bütünleşme politikalarına karşı çıkan aşırı sağcılar büyük bir zafer elde etti. Kaybeden taraf ise AB’nin temellerinden olan, sürdürülebilir politikaların arkasındaki itici güç, ‘dengeleyici’ olarak nitelenen yeşiller ve liberaller. Fransa lideri Emmanuel Macron’un erken seçime gitmesine neden olan sonuç da bu” dedi.

AP sonuçlarının Türkiye’ye olabilecek etkisini de değerlendiren Akdemir, “Avrupa Parlamentosu raporlarında; şimdi Türkiye’ye ilişkin daha olumsuz rapor çıkacaktır. Bu yenilenen parlamentoyla Türkiye’nin AB’ye üyeliği onaylanıyor olsaydı Ankara ciddi bir riskle karşı karşıya kalırdı” ifadelerini kullandı.

