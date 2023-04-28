Burkina Faso’da askeri üsse saldırı: 33 ölü, 12 yaralı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:34

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:34

Burkina Faso’nun Est bölgesinde bağlı Ougarou kasabasında bulunan askeri üsse saldırı düzenlendi.

Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada en az 33 askerin öldüğü 12 askerin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, askerler tarafından 40 saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve IŞİD bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. Yerel kaynaklara göre ülkede 10 binden fazla sivil ve güvenlik gücü mensubu hayatını kaybederken, en az 2 milyon kişi ise yerlerinden edildi.

