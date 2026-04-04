Buşehr Nükleer Santrali’nde gerilim tırmanıyor: Rus personel bölgeden çıkarılıyor

Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nde görevli personelini tahliye etmeye başladı.
Rus basını, yaklaşık 200 çalışanın ülkeden çıkarıldığını bildirdi.
TASS’ın aktardığına göre, Rosatom CEO’su Alexey Likhachev, tahliyelerin “ana dalgasının” bugün başladığını ve 198 personelin İran’dan çıkarıldığını açıkladı.
Şirketin, savaşın başlamasından bu yana kademeli tahliyeler yürüttüğü, son adımın ise önceden planlanan süreç kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
İran basını, Buşehr Nükleer Santrali çevresine sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırının santral yakınındaki bir binada hasara yol açtığı ifade edildi.
Yetkililer, tesis çevresinin savaşın başlangıcından bu yana dördüncü kez hedef alındığını açıkladı.
Rosatom yönetiminin, gelişmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdiği aktarıldı.