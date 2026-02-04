'Çalışmalar sürüyor' denmişti: ABD, İran'ın teklifini ret mi etti?

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini kabul etmediği iddia edildi.

ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü öne sürüldü. ABD basınının adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini reddettiği iddia edildi. Haberlerde, ABD'li yetkililerin yer değişikliği talebini değerlendirdikleri ancak bugün bu talebi reddetmeye karar verdikleri aktarıldı.

"'TAMAM, O ZAMAN HİÇ YOK' DEDİLER"

ABD'li yetkililer, "Onlara ya böyle ya da hiç yok dedik, onlar da 'Tamam, o zaman hiç yok' dediler" ifadelerini kullandı. Yetkililer, ayrıca İranlıların ilk formata geri dönmeye istekli olmaları halinde, ABD'nin bu hafta veya gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Yetkililer, ABD'nin İran ile hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini aksi takdirde başka seçeneklere yönelebileceklerini ifade etti.

İran ve ABD arasındaki görüşmenin cuma günü bazı Arap ve Müslüman ülkelerinde gözlemci olarak katılacağı bir formatta Türkiye'de yapılması planlanıyordu. İran basınında yer alan haberlerde, görüşmenin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı ve dolaylı formatta yürütüleceği belirtilmiş, görüşmelerin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.

"TÜRKİYE'DE OLACAĞI ŞEKLİNDE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtmişti

Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor" diye konuşmuştu.

ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.