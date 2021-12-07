Cargill, Dünya Sağlık Örgütü'nün trans yağ kriterlerini devreye aldı
Cargill, tüm dünyada ürettiği yenilebilir yağlar portföyünün tamamında, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği standart olan "100 gram katı/sıvı yağda maksimum iki gram endüstriyel trans yağ asidi (iTFA)" oranını 2023 yılı sonuna kadar uygulayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gerçekleştirdiği yağ üretiminin tamamında yıllar önce trans yağsız üretime geçen Cargill, geçen 25 yılda küresel gıda tedarikinden yaklaşık yarım milyar ton iTFA'yı çıkardı. Böylece Cargill'in tüm dünyada ürettiği yemeklik yağ portföyünün yaklaşık yüzde 89'u, DSÖ'nün iTFA alanında en iyi uygulama kriterlerine uygun şekilde üretildi.
Cargill, bu taahhüdüyle yasal yükümlülüğünün bulunmadığı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyadaki yemeklik yağ portföyünün yüzde 100'ünün, DSÖ'nün tavsiye ettiği en iyi uygulama kriterlerine uyacağının garantisini verdi.
Şirket, bu son adımı gerçekleştirmek üzere küresel portföyünü yeniden biçimlendirmenin yanı sıra birçok yağ imalat tesisinde iyileştirme ve işleme değişikliklerine önemli yatırımlar yapıyor. Trans yağ konusunda birçok ülkeden önce Türkiye'de aksiyon alan Cargill, şimdi bu yaklaşımını tüm dünyada hayata geçiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda İçerikleri, Biyoendüstriyel İşletme ve Risk Sorumlusu David Webster, şunları kaydetti:
"Dünya Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ederken bile, dünya genelinde beslenmenin iyileştirilmesinin en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini biliyoruz. Kolektif bir endüstri olarak bu taahhüt dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde besleme amacımızla aynı doğrultudadır ve bize gıdanın üretildiği ya da tüketildiği her yerde iTFA'yı küresel gıda tedarikinden çıkarma fırsatı vermektedir. Bu uğraşın zaman alacağını biliyoruz ve müşterilerimiz bu önemli adımı atarken onlarla çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
"CARGİLL'İN, TÜM YAĞLARINDA İTFA'LARI AZALTMAYI ÇABALADIĞINI GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Verilen bilgiye göre, Cargill, DSÖ'nün bu hedefine bağlı olan dünyanın en büyük gıda şirketleri ve Uluslararası Gıda ve İçecek Birliği (International Food and Beverage Alliance- IFBA) üyelerinin yanında yer alıyor.
PepsiCo Başkan Yardımcısı ve Baş Bilim Görevlisi Renev Lammers, "Cargill'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi ile uyumlu bir şekilde tüm yağlarında iTFA'ları azaltmayı çabaladığını görmek bizi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.
Cargill Küresel Yemeklik Yağ Birimi Başkanı Jennifer Shomenta da "Bu yenilikler, DSÖ'nün iTFA'lara yönelik en iyi uygulama kriterlerini yerine getirmenin yanı sıra tüketicilerin en çok sevdikleri yiyeceklerin tadını veya dokusunu gözle görülür bir şekilde değiştirmeden de yapılabileceğini kanıtlıyor. Çalıştığımız yerlerde her boyutta gıda üreticisine yardımcı olmak amacıyla uzmanlığımızı paylaşmak ve uygulamak üzere bu çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
DSÖ'nün çabalarına katkı sağlamak amacıyla Cargill, özellikle ilgili yasaların henüz mevcut olmadığı ülkelerde sektör genelindeki yeniden formülasyonları desteklemek için hükümetler ve yağ sanayi federasyonları gibi hedeflenen bölgesel ve ulusal paydaşlarla iş birliği yapacak. Böylece sektörü de destekleyecek.
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