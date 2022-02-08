Casus yazılım Pegasus depremi İsrail’i de sarsıyor

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

İsrail’de polisin, geçen yıl patlak veren küresel çaptaki dinleme skandalının merkezindeki NSO Group’a ait Pegasus casus yazılımı ile kendi vatandaşlarını takibe aldığı iddialarına yönelik tartışmalar sürüyor. Ekonomi gazetesi Calcalist’in haberinde dinleme ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre İsrail polisi, Tel Aviv merkezli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılım ile hükümet yetkilileri, muhalif liderler, aktivistler, gazeteciler, iş insanlarını herhangi bir mahkeme emri ya da soruşturma olmadan dinlemeye aldı.

NETANYAHU VE DANIŞMANLARI



Dinlenenler arasında, eski maliye, adalet ve ulaştırma bakanlarının yanı sıra yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Avner Netanyahu ve danışmanları da bulunuyor. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasının, “Pegasus yazılımının, oğlu ve davayla ilişkili kişilere karşı mahkeme kararı olmadan kullanıldığı” iddiaları üzerine askıya alındığı savunuldu.

Başbakan Naftali Bennett, başsavcılık ve ilgili bakanlıklarla Pegasus konusunu görüşeceğini belirtti. Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev bir soruşturma komisyonu kurulacağını duyurdu.