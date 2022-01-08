CDC'den endişe yaratan açıklama: Omicron'da henüz zirveyi görmedi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 09:41

ABD'de Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılırında ciddi artış yaşanıyor. CDC Direktörü Rochelle Walensky, ülkede Covid-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

Walensky, NBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'la ilgili Güney Afrika'yı işaret ederek, "Diğer ülkelerde zirve yapma şekline bakınca bu zirveyi henüz ABD'de gördüğümüze inanmıyorum" dedi.

SON 7 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Covid-19 vakalarının son 7 günde, önceki haftaya göre iki kat arttığına dikkati çeken Walensky, buna rağmen ABD'nin bugün Güney Afrika'nın yaşadığı zirveyi henüz deneyimlemediğini düşündüğünü aktardı.

Walensky, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda vaka oranlarına kıyasa daha yavaş bir yükselme olduğunu belirterek, "Ancak artık hastaneye yatışların da arttığını görmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'de Covid-19'un Omicron varyantına bağlı olarak hızla artan vaka sayısı 3 Ocak'ta günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.