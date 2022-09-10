Çekya'dan Macaristan mesajı: AB'den ayrılmasına yol açabilir

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:44

Çekya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Mikulas Beck, Macaristan'ın, Avrupa Birliği içindeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mikulas Beck, Macaristan'ın, Rusya ile ilişkiler konusundaki tutumunun, "Budapeşte'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına yol açabileceğini" ileri sürdü.

Beck, AB'nin diğer üyelerinden farklı olarak Macaristan'ın, Moskova'ya yönelik yaptırımlar konusundaki "olumsuz" tutumunu hatırlattı.

Beck, AB'de müzakerelerin genellikle zorlu geçtiğini, ancak müzakerelerin sonunda üye ülkelerin uzlaşabileceğini söyledi.

'MACARİSTAN, UÇURUMUN KENARINA YOL KAT ETTİ'

Mikulas Beck, AB içinde Rusya'ya yönelik alınan kararlar doğrultusunda Macaristan'ın zorlu müzakereler yürüttüğünü ifade etti.

Beck, "Macaristan, bu konuda uçurumun kenarına uzun bir yol kat etti ve şimdi bu kenardan uzaklaşmaya mı yoksa uçuruma atlamaya mı karar verecek? Net tutum sergilemeli. Bu, sonuçlarını tahmin etmek bile istemediğim bir risk" dedi.

Beck, bu yüzden Macaristan'ın AB'den ayrılma olasılığını da dışlamadı.

Beck ayrıca, Macaristan'ı, Avrupa siyasetinin ana akımında tutmak için önümüzdeki aylarda "çok çalışmayı" planladıklarını dile getirdi.