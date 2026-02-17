Cenevre’de kritik zirve: Moskova ve Kiev yeniden masada

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı işgalinin dördüncü yılına günler kala, Moskova ve Kiev heyetleri ABD arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri için Cenevre’de bir araya geldi. İki gün sürecek temaslarda, savaşın geleceğini belirleyebilecek kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin heyetinin İsviçre’de bulunduğunu açıkladı. Rus devlet ajansı TASS da Moskova heyetinin Cenevre’ye ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’in de görüşmelere katılması bekleniyor. ABD’nin haziran ayına kadar bir uzlaşma sağlanması yönünde takvim oluşturduğu belirtiliyor.

Müzakerelerde en çetin başlığın, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna topraklarının statüsü olması bekleniyor. Moskova, özellikle doğudaki Donbas bölgesi üzerindeki kontrol konusunda taviz vermeye yanaşmazken, Kiev toprak bütünlüğünden geri adım atmayacağını vurguluyor.

Diplomatik kaynaklar, tarafların temel pozisyonlarında değişiklik sinyali vermemesi nedeniyle kısa vadede büyük bir ilerleme beklenmediğini ifade ediyor.

ATEŞKES NASIL UYGULANACAK?

Cenevre’de askeri yetkililer de bir araya gelerek olası bir ateşkesin nasıl denetleneceğini ve uygulanacağını değerlendirecek. Daha önce Abu Dabi’de yapılan temaslarda, askerden arındırılmış bölge kurulması ve taraflar arasında doğrudan askeri iletişim mekanizması oluşturulması gündeme gelmişti.

Görüşmeler sürerken cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna yönetimi, Rusya’nın gece boyunca yüzlerce insansız hava aracı ve çok sayıda füze ile ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığını açıkladı. Güneydeki Odesa kentinde binlerce kişinin ısınma ve su hizmetinden mahrum kaldığı bildirildi.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın koşulsuz ve uzun süreli ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek Rusya’yı saldırıları sürdürmekle suçladı.

Trump, Cenevre’deki temasları “büyük görüşmeler” olarak nitelendirdi.

Trump, Florida’dan Washington’a dönerken yaptığı açıklamada, “Ukrayna masaya hızlı gelmeli” ifadelerini kullandı.