CEPA'dan 'İncirlik' analizi: ABD buradan çekilebilir, önemini kaybetti

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:20

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:20

Avrupa Politika Analizi Merkezi'nden (CEPA) Philip Kosnett, ''İncirlik'e Veda mı?'' başlıklı bir makale kaleme aldı.

Philip Kosnett, "İncirlik hava üssünün mevcut durumunu ve ABD'nin üsten çekilme ihtimalini" değerlendirdi.

Makalede, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri karşısında Türkiye'nin izlediği tutum Batı kamuoyunda bir hayal kırıklığı yarattı. İncirlik ise eski önemine sahip değil ve ABD buradan vazgeçebilir" ifadeleri yer aldı.

"ÜSSÜN DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Makalede, "Artık değeri geçmişte olduğundan daha az olan bu üssün durumu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını geciktiren tutumu ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olmak gibi eylemleri sebebiyle yeniden değerlendirilebilir'' görüşüne yer verildi.

Türk vatandaşlarının ABD'ye karşı tutumuna işaret edilen makalade, ''Türkiye'nin, Batı'ya karşı duyduğu şüphe, Atatürk'ün Avrupa ordularını Anadolu'dan çıkardığı 1920'lerde Cumhuriyet'in doğuşuna kadar uzanan uzun bir geçmişe sahip. Erdoğan karşıtları da dahil olmak üzere Türkler, ABD'nin 2014'ten bu yana IŞİD'le mücadele için ABD'nin ülkeye yönelik tutumları ve eylemleri sebebiyle ABD'den rahatsız'' denildi.

"ARTIK DAHA AZ ÖNEME SAHİP"

Makalede, İncirlik Hava Üssünün önemini yitirdiği savunularak, "İncirlik, ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasındaki lojistik faaliyetleri için hayati önem taşıyordu. Türkiye, ABD'nin tesisi kullanımı üzerinde sıkı bir kontrole sahip ve bugün İncirlik, ABD'nin örneğin Suriye ve Basra Körfezi bölgesindeki operasyonları için Körfez'de işbriliği yaptığı ülkelerdeki kullandığı üslerden artık daha az öneme sahip" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ya dikkat çekilen makalede, "Bu durumda Rusya, 'NATO dağılmış durumda ve Washington Orta Doğu'dan kaçıyor' gibi söylemlerini kullanabilir. Buna karşın ABD ise amacının dengeli ve saygılı bir ilişkini sürdüğünü, tarafların gerekli olduğunda İncirlik de dahil olmak üzere Türk üslerine erişimin devam edeceğini söyleyebilir'' denildi.