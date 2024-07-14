Ceylan: Türkiye vakit geçirmeden yol haritasını ortaya koymalı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

NATO’nun 75. yıldönümünün kutlandığı ve 2025’ten sonraki zirvenin Türkiye’de düzenleneceğinin bildirildiği Washington’daki NATO Zirvesi’nden Ankara için bir dizi önemli başlık çıktı. Türkiye’nin eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan, 75. yıl çıktısının ülkemiz açısından önemini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Sonuç Bildirgesi’nde terörizmle mücadelenin NATO’nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak açıklandığına işaret eden Ceylan, terörizm konusuna yeniden girilmiş olmasının Türkiye için önemli olduğunu belirtti. 2017 zirvesinde kabul edilen eylem planının da güncellendiğini anımsatan Ceylan ayrıca bildirgede geçen “AB üyesi olmayan NATO üyelerinin, iki teşkilat arasındaki stratejik işbirliğine azami ölçüde dahil kılınmaları” ifadesine dikkat çekti. Ceylan, “ABD’de yapılacak seçimlerde Trump’ın işbaşına gelmesi olasılığına karşın Avrupalı müttefikler kendilerini hazır tutmak istiyorlar. NATO bünyesinde Avrupa sütununun geliştirilmesi uzun zamandır konuşuluyor. Türkiye’nin bu sütunun ilerletilmesinden ne ölçüde, nasıl yararlanacağı, hatta nasıl öncü bir rol oynayabileceği konuşulması gerekirken bunun yerine AB’yi hedef alan bir bakış açısı hâkim. Bu dengelenmeli. NATO içinde baktığımızda Türkiye en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip bir üye olarak elbette Avrupa sütunu içinde yer alıyor. Ama NATO içinde Avrupa sütunu geliştirilecekse Türkiye vakit geçirmeksizin bu konudaki yol haritasını veya vizyonunu ortaya koymalı ve katkıda bulunmalı” dedi.

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ

Ceylan, bildirgedeki “Karadeniz’in güvenliği ve istikrarı seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi yoluyla yapılacaktır” ifadesine de değinerek “Bu Türkiye’nin Karadeniz bağlamında Montrö’nün önemini ön plana çıkartan tutumuyla da uyumlu” diye konuştu. Türkiye’nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan üçlü girişim kapsamında kurulan Karadeniz’de Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun da bildirgede yer aldığını anımsatan Ceylan, tüm bunların Türkiye’nin Karadeniz’e olan bakışıyla uyumlu bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Ceylan, 75. yıl zirvesinin ana gündemi olan Ukrayna’ya ilişkin olarak ise “Ukrayna gelecek süreçte NATO’ya dahil olabilir ancak bunun savaş devam ederken olması gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE’DEN KINAMA



Pyongyang yönetimi, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör” olarak yer aldığı 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yayımlanan sonuç bildirgesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nden dün yapılan açıklamada, bildirgenin “yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı” savunuldu.