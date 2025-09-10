ABD’nin önde gelen muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Çarşamba günü Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir kampüs etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak vuruldu. Peki, Charlie Kirk kimdir? Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk neden öldü?

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charles James Kirk, 14 Ekim 1993’te Illinois eyaletinin Arlington Heights kentinde dünyaya geldi.

Kariyerinin Başlangıcı ve Turning Point USA

Kirk, 2012 yılında Turning Point USA adlı muhafazakâr gençlik örgütünü kurdu. Kirk, halen Turning Point USA’in icra kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Diğer Görevleri

Charlie Kirk aynı zamanda Turning Point Action, Turning Point Academy ve Turning Point Faith'in genel müdürü; Turning Point Endowment'un başkanıdır.

Yazar ve İnternet Ünlüsü

Kirk, aynı zamanda bir yazar ve internet ünlüsü olarak da tanınmaktadır. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yazdığı kitaplarla bilinir.

TRUMP, CHARLİE KİRK’İN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti. Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı. Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti. Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.

Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.