Chicago’da ICE baskını alay konusu oldu: Kurye pedalladı, ajanlar yetişemedi

ABD’nin Chicago kentinde çekilen ve kısa sürede viral olan bir video, göçmenlik uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Görüntülerde, ağır silahlı 10’dan fazla ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanı, bisikletli bir yemek kuryesini kovalamaya çalıştı, ancak başarısız oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kurye, sözlü çıkışlarda bulundu fakat herhangi bir fiziksel tehdit oluşturmadı. Buna rağmen ICE ekipleri şehir merkezinde geniş çaplı bir baskın düzenledi.

Videoda bisikletle hızla uzaklaşan kurye ile ağır teçhizatlı ajanların geride kalışı büyük yankı uyandırdı.

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, operasyonu sert sözlerle eleştirdi. Johnson, “Bu bir güvenlik hamlesi değil, doğrudan gözdağı verme girişimidir” diyerek ICE’nin yöntemlerini kınadı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesi, ABD’de göçmenlik uygulamaları konusundaki siyasi tartışmaları yeniden harladı.

Birçok kullanıcı ICE’nin yöntemlerini “aşırı” ve “etkisiz” bulurken, bazıları da bu tür operasyonların kamu güvenliğine zarar verdiğini savundu.