CIA'da 'Havana Sendromu' paniği: Diplomatlar harekete geçti

26 Kasım 2021 Cuma, 10:45

ABD'li diplomatlarda ve CIA ajanları arasında neden kaynaklandığı bilinmeyen ve Havana Sendromu olarak adlandırılan hastalık, ABD'li yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer, bugüne kadar 200'den fazla ABD'li yetkilide görülen sendromun, yabancı istihbarat servisleri tarafından kasıtlı olarak yaratılmış olabileceği ihtimalinin üzerinde duruyor.

Sputnik Türkiye'nin Washington Post'a dayandırdığı haberine göre, bu ay Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'le görüşen Burns, Havana Sendromu meselesini gündeme getirdi.

RUSLARI İŞARET ETTİ

ABD'li diplomatlarda ve casuslarda ciddi beyin hasarları oluşturmanın 'profesyonel bir istihbarat servisi' için izin verilebilecek sınırın ötesinde olduğunu söyleyen Burns, doğrudan Rusya'yı suçlamasa da, Rus izinin tespiti halinde bunun Moskova için sonuçları olacağını belirtti.

KREMLİN REDDETTİ

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, basın toplantısında gelen sorular üzerine Burns'ün, Rusya'nın Havana Sendromunda dahli olduğuna dair imalarını kesin bir dille reddetti.

Bu konunun Burns'ün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil Rus siyasi yetkililerle yaptığı görüşmelerde gündeme gelmediğini kaydeden Peskov, Burns'ün istihbarat servislerindeki meslektaşlarıyla görüşmesinin içeriği hakkında "Bu kamuya açık bir bilgi değil. Tek yapabileceğim şey, Rus tarafının bu vakalarda dahli olduğuna dair her türlü imaları, iddiaları veya açıklamaları kesin dille reddetmek olur. Bununla hiçbir alakamız yok" yanıtını verdi.

HAVANA SENDROMU

Havana'da ABD'li ve Kanadalı diplomatların, 2016 ve 2017'de baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar görüldüğünü bildirmiş, "bilişsel sis" adı verilen bu vakaların sebebi bulunamamıştı.

ABD, bu hastalıkla ilgili Küba hükümetini suçlamış, hastalığın "yönlendirilmiş enerji" ışınlarının kullanılmasıyla ortaya çıkmış olabileceğini "çok güçlü bir ihtimal" olarak ortaya atmıştı. CIA ayrıca, Rusların da işin içinde dahlinin olabileceği üzerinde çalıştıklarını bildirmişti.

Küba ve Rusya hastalıkla ilişki olduğuna dair iddiaları reddettmişti. Ancak Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 44'üncü Başkanı Barrack Obama'nın attığı normalleşme adımlarına darbe vurmak adına iddiaları kullanarak Küba'yla diplomatik ilişkileri tekrar bir çıkmaza sokmuştu.