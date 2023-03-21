Çin, 'çip kralı' Zhao Weiguo'yu yolsuzlukla suçladı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:01

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:02

Bilgisayar çipi üreticisi Tsinghua Unigroup'un eski Başkanı Zhao Weiguo, Çin Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu tarafından "yolsuzlukla" suçlandı.

Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu, yaptığı açıklamada Zhao'nun "yönettiği devlet şirketini kendi özel tımarhanesi gibi kullandığını" iddia etti.

Komisyon, Zhao'nun karlı işleri akrabalarına ve arkadaşlarına devrettiğini ve ortakları tarafından yönetilen şirketlerden "piyasanın önemli ölçüde üzerinde fiyatlarla" mal ve hizmet satın aldığını öne sürdü.

BBC'nin aktardığına göre, Zhao'nun dosyasının, kendisine karşı suç duyurusunda bulunacak savcılara teslim edildiği kaydedildi.

TSİNGHUA UNİGROUP

Tsinghua Unigroup, geçmişte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katıldığı Tsinghua Üniversitesi'nin bünyesinde bir şirketti.

Şirketin, Zhao'nun liderliği altında borçlanarak, 2020'de birkaç tahvil ödemesinde temerrüde düştüğü belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Zhao, Tsinghua Unigroup'un başkanlığından istifa etti. Çin medyası Zhao'nun yetkililer tarafından soruşturma için evinden alındığını bildirdi.

Çin yarı iletken endüstrisinin önde gelen diğer bazı isimlerinin de soruşturma altına alındığı bildirildi.

Cep telefonlarından askeri donanıma kadar her şeye güç sağlayan yarı iletkenler, ABD ile Çin arasındaki sert bir anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor.