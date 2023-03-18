Çin kuantum çiplerini "taze" tutmak için kutu geliştirdi

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:48

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:48

Çin Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin haberine göre ülkenin doğusunda bulunan Anhui eyaletindeki Origin Kuantum Hesaplama Teknolojisi Limited Şirketi'nden araştırmacılar, söz konusu depolama kutusunu geliştirmek için yüksek vakumlu depolama teknolojisi kullandı. Bu sayede, kuantum çiplerinin bilgi işlem yeteneklerini sürdürmeleri için ideal bir depolama ortamı sağlanmış oldu.

KUANTUM ÇİPLER UYGUN SAKLANMAZLARSA KULLANILMAZ HALE GELİYOR

Origin Kuantum'un çip araştırma ve geliştirme ekibinin başkanı Jia Zhilong, "Kuantum çiplerindeki süper iletken malzeme çevreye karşı son derece hassas ve tıpkı gıdaların havaya maruz kaldığında oksitlenip bozulması gibi havadaki oksijen ve su ile kolayca reaksiyona giriyor" dedi.

Aynı zamanda Anhui eyaleti Kuantum Hesaplama Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin Müdür Yardımcısı olan Jia, "Kuantum çipleri uygun şekilde saklanmazlarsa kullanılamazlar. Depolama kutusu tıpkı bir buzdolabının yiyecekleri taze tutması gibi kuantum çipleri için yüksek vakumlu bir ortam sağlayabilecek" açıklamasında bulundu.

Kuantum bilgisayarlarının temel bileşenlerini oluşturan kuantum çiplerin, geleneksel çiplerin aksine karmaşık üretim süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Ortam sıcaklığı, gürültü, titreşim, elektromanyetik dalgalar ve küçük kirlilik parçacıkları gibi bazı faktörler bu süreçleri olumsuz etkileyebilir.

Jia'ya göre, üretim süreçleri sırasında veya sonrasında depolama ortamı gerekli standartlara uygun değilse, süper iletken kuantum çipi çeşitli kirliliği adsorbe edecek ve temel bileşenleri eskiyecek, bu da kübitlerin frekans tutarlılığının zayıflamasına, tutarlılık süresinin azalmasına ve performansın bozulmasına neden olacak.