Çin’de Ay Yeni Yılı galasında robot şovu: İnsansı robotlar kung fu yaptı

17.02.2026 13:31:00
Dış Haberler Servisi
Çin’de Ay Yeni Yılı arifesinde düzenlenen CMG galasında insansı robotlar kung fu performansıyla sahneye çıktı. Super Bowl ile kıyaslanan ve dünyanın en çok izlenen televizyon programı olarak bilinen etkinlikteki gösteri, Pekin’in robot teknolojilerinde küresel liderlik hedefini gözler önüne serdi.

Çin’de Ay Yeni Yılı arifesinde düzenlenen China Media Group (CMG) galasında insansı robotlar sahneye çıktı. Kung fu hareketleri sergileyen robotlar, gecenin en çok konuşulan performansına imza attı.

1983’ten bu yana yayımlanan CMG Bahar Bayramı Galası, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en yüksek izlenme oranına sahip televizyon programı” olarak kaydediliyor.

ABD’deki Super Bowl ile kıyaslanan etkinlik, Çin’de milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Bu yılki organizasyonda teknoloji ön plandaydı.

İnsansı robot alanında faaliyet gösteren Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab adlı dört Çinli girişim, geliştirdikleri robotları gala sahnesine taşıdı.

Gösteride robotlar, kung fu yapan çocuk sporcularla birlikte akrobatik hareketler gerçekleştirdi. Kılıç ve nunchaku gibi geleneksel silahlarla yapılan performanslarda hız, denge ve koordinasyon dikkat çekti.

Ay Yeni Yılı, Çin halkı için en önemli geleneksel bayram olarak kabul ediliyor. Bu yılki gala ise yalnızca kültürel değil, teknolojik bir vitrin niteliği taşıdı.

Uzmanlara göre Pekin yönetimi, insansı robot teknolojilerinde küresel liderliği hedefliyor. Galadaki performans, Çin’in bu alandaki iddiasının sembolik bir göstergesi olarak değerlendirildi.

